Fußball-Kreisliga A : SV Orsoy – Rückkehr an die Erfolgsstätte

Im Juli wurde Orsoy in Ossenberg Stadtmeister. Hier kämpfen Björn Wenzel (links) und Concordia-Fußballer Alexander Bentgens um den Ball. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

KREIS Im Sommer wurde das Schlusslicht in Ossenberg Stadtmeister. Am Sonntag geht’s gegen die Concordia um Punkte. Millingen macht sich Mut vor dem Spiel gegen den MSV Moers.

Nach dem ersehnten ersten Saison-Sieg konnten die A-Liga-Fußballer des SV Millingen kurz durchatmen. Vor allem die Rückkehr von Stürmer Admir Basovic, der beim 5:1 in Orsoy doppelt traf, machte sich bezahlt. „Seine Einstellung ist fantastisch. Er ist heiß und jedes Training voller Motivation dabei“, sagt sein Trainer Nisfad Grgic. Mit dem MSV Moers kommt ein „harter Gegner“ zum Drittletzten. „In dieser Gruppe gibt’s in dieser Saison keine Übermannschaft“, macht Grgic seiner Elf Mut. Er muss allerdings ohne Max Pullich sowie Kapitän Yannik Manko auskommen.

Der SV Orsoy steht nach der deftigen Pleite gegen Millingen weiter mit dem Rücken zur Wand. Teammanager Mark Kolanczyk fordert: „Wir müssen viel kompakter stehen.“ Seit dem ersten Spieltag ist die personelle Situation extrem angespannt. Der SVO bleibt vom Pech verfolgt. Auch am Sonntag bei Concordia Ossenberg fallen mit Fatih Sanverdi, René Kaiser und Julien Schulik gleich drei gesperrte Spieler aus. Der 36-Jährig Björn Wenzel kehrt dafür ins Team zurück und soll mit seiner Erfahrung helfen. Der Routinier gehörte auch der Mannschaft an, die im Juli Stadtmeister wurde – durch ein 4:3 im Finale über die gastgebenden Ossenberger. Auf einen Sieg in der Meisterschaft wartet das Schlusslicht noch. Es würde ja passen, wenn beim SVO der Knoten ausgerechnet gegen die Concordia platzen würde.

A-Liga-Infos Borth spielt schon am Freitag Anstoß Alle Partien werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. Der übernächste Spieltag beginnt bereits am Freitag, 11. Oktober. Vorgezogen wurde die Begegnung des TuS Borth beim VfL Rheinhausen (Anstoß 19.30).

Ossenbergs Trainer Mirco Dietrich rechnet am Sonntag mit viel Kampf im Spiel der angeschlagenen Orsoyer. Jonas Baumbach wurde nach seiner Roten Karte für drei Spiele gesperrt. Noch steht nicht fest, ob die Partie in Ossenberg stattfinden kann. Wegen der Regenfälle wird die Partie möglicherweise auf den Ascheplatz im Underberg-Stadion verlegt.

Der TuS Xanten möchte beim FC Rumeln-Kaldenhausen an die Tabellenspitze zurückzukehren. Die Duisburger haben allerdings schon einige Top-Teams besiegt. Coach Thomas Dörrer geht mit viel Respekt an die Aufgabe heran: „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe.“ Im Pokalspiel gegen den Bezirksligisten Borussia Veen (5:3) musste Mathias Morawin zur Halbzeit mit einem „steifen Nacken“ vom Platz. Sein Einsatz am Sonntag ist noch offen.

Im Gegensatz zum 1:9-Debakel in Xanten zeigte der TuS Borth im Kreispokal-Achtelfinale gegen den SV Budberg (0:2) ein anderes Gesicht. Nun bekommt es die Mannschaft von Frank Misch mit dem Tabellendritten ESV Hohenbudberg zu tun. Es ist der dritte Top-3-Gegner in Folge. „Wir pfeifen personell aus dem letzten Loch. Das Pokalspiel hat uns aber Zuversicht gegeben“, so der Coach.