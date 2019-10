Rollkunstlaufen : Tizianas letzter Auftritt des Jahres endet mit einem Sturz

Alpsray Die Rollkunstläuferin aus Alpsray wurde beim Europa Cup Zehnte.

Tiziana ging in ihrer Altersklasse als Elfte von 15 Läuferinnen an den Start. Ihre Konkurrentinnen kamen unter anderem aus Portugal, Spanien, Slowenien und Israel. Da die Rheinbergerin 2020 in die nächste höhere Altersstufe (Schülern B) wechseln wird, präsentierte sie sich dem Publikum ein letztes Mal mit der Kür in ihrem roten Anzug mit gut 5.000 Swarovski-Steinchen. Tiziana ging voller Selbstvertrauen auf die Betonfläche und eröffnete mit einem Flip und Axel. Gut lief’s bis zum ersten Doppel Toeloop. „Ich bin schlecht aufgekommen und konnte den zweiten nicht springen. Das warf mich ein wenig aus der Bahn.“ Trotzdem gelang ihr die darauffolgende Schrittfolge. Doch beim Ansetzen in die letzte Pirouetten Kombination rutschte sie weg und stürzte. Das kostete Punkte.