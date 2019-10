Fußball-Kreisliga B : DJK Kamp-Lintfort weist Büdericher Vorwürfe zurück

Kreis Der Vorstand des gastgebenden Vereins sagt, dass es weder Bedrohungen noch Beleidigungen auf dem Platz gegeben habe und verweist auf den Spielbericht.

Der Vorsitzende meinte weiter: „Unser gesamter Verein wurde verunglimpft und in ein schlechtes Licht gerückt.“ Holzgräfe war selber nicht vor Ort. Der Vereinschef wunderte sich, warum Tebbe und seine Mannschaft nicht den Schiedsrichter während der Begegnung oder nach dem Schlusspfiff auf die Vorkommnisse hingewiesen haben. „Ein Blick in den Spielbericht lässt keine besonderen Vermerke erkennen.“ Beide Mannschaften seien wegen Foulspiels sowie Unsportlichkeiten mit fünf gelben Karten bestraft worden.

„Warum Herr Tebbe nicht den Kontakt zum Vereinsvorstand suchte, bleibt uns unverständlich“, so Holzgräfe. Er kündigte an, dass sich die DJK Kamp-Lintfort noch in dieser Woche bei den Verantwortlichen des BSV und Stefan Tebbe melden werde.