Frauenfußball : Kein Freischein für Stawowy im Budberger Tor

BUDBERG Zwischen den Pfosten des Regionalligisten könnte am Sonntagvormittag in Mönchengladbach auch wieder Lisa Montenbrock stehen.

Party am Samstag ist nicht die beste Idee, und das Frühstück am nächsten Morgen dürfte auch etwas knapper ausfallen. Die Fußballerinnen des SV Budberg haben schon um 11 Uhr eine Verabredung mit der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, die stets zu dieser frühen Spielzeit ihre Meisterschaftsspiele in der Regionalliga West bestreitet. Damit‘s mit der Vorbereitung klappt, werden sich die Budbergerinnen und der Trainerstab bereits um 9.30 Uhr am Mönchengladbacher Sportplatz „Am Haus Lütz“ treffen.