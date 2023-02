Fußball-Bezirksliga Rückkehrer Ole Egging leitet den 3:0-Erfolg des SV Budberg ein

Der SV Budberg präsentiert sich auch 2023 in guter Verfassung und blieb im 18. Spiel in Folge ungeschlagen. Der 15. Saisonsieg war für den Tabellenführer zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Egging verwandelte nach 17 Minuten einen Foulelfmeter. Lennart Hahn erhöhte eine Viertelstunde später auf 2:0 (33.). Moritz Paul machte im zweiten Durchgang alles klar. Für den Budberger Angreifer war der Treffer zum 3:0-Endstand (60.) bereits der 31. in der laufenden Spielzeit. Marc Anders stand zum ersten Mal nach seiner Verletzung wieder bei einem Pflichtspiel zwischen den Pfosten. Neuzugang Niklas Ueberfeld lief in der Schlussphase erstmals im schwarz-weißen Trikot auf.