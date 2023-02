Fußball-Oberliga SV Sonsbeck punktet mit dem letzten Aufgebot

Nach dem Seitenwechsel kam Bewegung in die Partie. In der 47. Minute zeigte Referee Daniel Hachtkemper auf den Strafpunkt. Von Zabiensky wurde von VfB-Keeper Kenneth Hersey gefoult. Elspaß verwandelte sicher zum 1:0 (47.). Der Treffer war wichtig für das Derby, das nun an Fahrt aufnahm. In der 65. Minute steckte Samuel Addai gut durch und Touloupis vollendete zum 1:1. Die Gäste agierten nun zielstrebiger und wollten mehr. In der Homberger Drangphase traf von Zabiensky mit einem sehenswerten Tor zum 2:1 (82.). Aber sein Kumpel Tim Ulrich – beide spielten in der letzten Saison noch zusammen in Hombergs U19 – glich nur drei Minuten später zum 2:2 aus. In der Schlussphase verpassten von Zabiensky (86.) und Ulrich (89.) jeweils den Siegtreffer.