Leichtathletik Franziska Schuster stellt Bestzeit ein und wird Sechste bei der DM

Im Endlauf verpasste Schuster, die am heutigen Mittwoch 21 Jahre alt wird, die zweite Vorgabe, die sie sich gestellt hatte, allerdings recht deutlich. Vorne mitlaufen wollte die Xantenerin eigentlich, doch am Ende musste sie sich mit Rang sechs begnügen, obwohl sie in 8,38 Sekunden erneut sehr dicht an ihre persönliche Bestzeit herangelaufen war. Doch zu einem Platz auf dem Podium fehlten ihr damit mehr als zwei Zehntelsekunden. Der dritte Rang ging an Cindy Roleder, die mit diesem Rennen auch ihre aktive Laufbahn beendete. Die 33-Jährige blickt auf mehrere deutsche Meistertitel sowie den Gewinn der Europameisterschaft 2015 und die Silbermedaille 2016, jeweils über die 100 Meter Hürden, zurück.