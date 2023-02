Fußball-Oberliga Sonsbeck geht als Favorit ins Duell mit dem VfB Homberg

Ein Wiedersehen mit Jesse Weißenfels wird es allerdings nicht geben. Der frühere Sonsbecker Torjäger, der im Sommer noch Hombergs Transfercoup war, kam in der ersten Halbserie nur zu zehn Einsätzen und einem Treffer. Janßen sagt dazu: „Es passte einfach nicht. Jesse wird in der Rückrunde für das Reserveteam in der Bezirksliga auflaufen.“ Als Ersatz für Weißenfels ist Andres Gomez Dimas verpflichtet worden. Der neue Mittelstürmer hat sich bereits in den ersten Partien zu einer festen Größe entwickelt und zwei Treffer erzielt.