Fußballer Ole Egging spricht Klartext „Ich habe mich beim SV Budberg sofort wieder wohlgefühlt“

Ole Egging Der Hauptgrund ist, dass ich die Mannschaft vermisst habe. Es sind alles meine Freunde. Ich bin ein Kumpeltyp, der dann einfach mehr Spaß am Fußball hat. Nach den ersten fünf Spielen habe ich mich verletzt und hatte in Scherpenberg danach wenig Spielzeit in der Hinrunde. Dadurch, dass ich in der Jugend beim MSV viel Zeit geopfert habe, war es immer das Ziel, höher zu spielen und vielleicht auch Geld durch Fußball zu verdienen. Es gab auch Angebote aus der Oberliga. Ich wollte erst mal den Schritt eine Liga höher gehen. Das war schon eine gute Erfahrung und eine ganz andere Welt in der Landesliga, vor allem vom Tempo her.