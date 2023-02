Fußball-Oberliga Schwacher Sonsbecker Auftritt in Meerbusch

Das 0:1 kassierten die Gäste in der 29. Minute. TSV-Neuzugang Leonard Bajraktari brachte das Leder im linken Winkel unter. Durch ein weiteres Traumtor fiel das 2:0 (51.). Micah Cain nahm aus rund 20 Metern Maß und ließ Keeper Tim Weichelt keine Chance. Cain sorgte in der 63. Minute mit einem feinen Schlenzer fürs 3:0 und damit für die Entscheidung. Das dritte Gegentor hätte aber in dieser Szene gar nicht fallen dürfen, weil Tobias Meier zuvor gefoult worden war. „Der Schiri hatte nicht seinen besten Tag. Aber an ihm lag’s nicht, dass wir verloren haben“, so Losing.