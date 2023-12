Marvin Schorn und Marc Bongartz aus Neuss Die Gastro-Macher

Wer einen tiefen Atemzug nimmt, kann sie förmlich riechen. Die tausenden feucht-fröhlichen Nächte, die in diesen Räumlichkeiten gefeiert wurden. Im schummerigen Licht, neben ausrangierten Jukeboxen und Wänden, auf denen in Kreideschrift auf die „hausgemachte Frika“ für 2,90 Euro hingewiesen wird. An einem großen Tisch gegenüber der Theke des Hamtorkrug sitzen Marvin Schorn (31) und Marc Bongartz (33) und nehmen tiefe Züge von ihren Zigaretten. Hin und wieder müssen sie schmunzeln, wenn sie ihre gemeinsame Geschichte erzählen. Dass sie von unerfahrenen Kellnern zu zwei der rührigsten Neusser Gastronomen wurden, ist einer Mischung aus klugen Entscheidungen und Talent zu verdanken – ein wenig half aber auch das Schicksal mit.