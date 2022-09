Massenschlägerei auf Fußballplatz in Rheinhausen : Nach Prügelei sechs Spieler gesperrt

Kreis Das Sportgericht im Fußball-Kreis Moers verhandelte die Vorfälle beim C-Liga-Spiel in Rheinhausen. Die Sitzung wurde nach dreieinhalb Stunden vertagt. Gegen elf Personen vom SV Haesen-Hochheide und den Klub selber wurden sportgerichtliche Verfahren eingeleitet.

Rund dreieinhalb Stunden dauerte die Verhandlung am Donnerstagabend im großen Saal im Sportheim des VfL Repelen. Das Sportgericht im Fußball-Kreis Moers um den Vorsitzenden Heinz Kremers (Viktoria Birten) hatte sich mit den schlimmen Vorkommnissen in der C-Liga-Partie zwischen dem OSC Rheinhausen IV und SV Haesen-Hochheide II, die am 4. September wegen einer Massenschlägerei auf dem Kunstrasen kurz vor Schluss abgebrochen worden war, beschäftigt. Ein Urteil wurde noch nicht gefällt. Zu zeitintensiv war die Anhörung der Zeugen und Beschuldigten. Zu viele Fragen blieben offen. Ende September sehen sich die beteiligten Personen wieder.

Während der Verhandlung stellten Kremers und die anderen Kammer-Mitglieder Sven Dielkus (FC Meerfeld), Marcin Baluch (FC Rot-Weiß Moers) sowie Dunja Gooßens (Borussia Veen) fest, dass aus den Zeugen des OSC Rheinhausen Beschuldigte werden könnten. Zudem hatte der SV Haesen-Hochheide für die Verhandlung relevante Unterlagen an die falsche Adresse geschickt, sodass sie am Donnerstagabend nicht zur Verfügung standen. So entschied sich die Spruchkammer schließlich, die Sitzung in die letzte September-Woche zu vertagen. Der genaue Termin steht noch nicht fest.