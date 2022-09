Fußball-Niederrhein-Pokal : Homberg ist raus, Sonsbeck erreicht das Achtelfinale

Kreis Die SVS-Fußballer gewannen die Zweitrunden-Partie beim FC Kosova Düsseldorf mit 3:0. Jannis Pütz, Ahma Aldedaue und Denis Massold trafen. Der VfB bezog beim ASV Mettmann eine 1:2-Niederlage.

Die Sonsbecker liefen mit einer stark veränderten Anfangself auf. Im Vergleich zum 1:0-Auswärtserfolg in der Meisterschaft in Hilden verblieben lediglich Klaus Keisers, Robin Schoofs, Pütz und Johnny Lu in der Startformation. Die Gäste benötigten dennoch keine Aufwärmphase, sondern lagen bereits nach zehn Minuten mit 2:0 vorne. Pütz schoss den Ball zunächst per Freistoß in die Mauer, den Abpraller dann volley ins gegnerische Netz. Der zweite SVS-Treffer gelang Ahma Alzedaue aus kurzer Distanz. „Mit den frühen Toren haben wir dem Gegner den Wind aus den Segeln genommen“, sagte Coach Heinrich Losing. Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Denis Massold (74.). Er war mustergültig von Marvin von Zabiensky bedient worden.

Gegenüber dem 1:1 im Oberliga-Derby gegen den FSV Duisburg hatte der Coach neun Änderungen vorgenommen; nur Clinton Asare und Pablo Overfeld verblieben in der Startelf. Die Hausherren standen sehr tief und überaus diszipliniert, was dafür sorgte, dass VfB-Chancen Mangelware blieben. Janßen brachte nach Wiederbeginn Sakaki Ota für Jesse Weißenfels – doch es stach ein anderer Joker: In der 59. Minute wurde der kurz zuvor eingewechselte Yasin Sahin steil geschickt, ehe er im Strafraum Noah Schulz aussteigen ließ und flach ins lange Eck einschoss. Homberg machte zwar Druck, fand aber weiter kein Mittel gegen den Außenseiter. In der 80. Minute fiel das 0:2 durch Schulz per Kopfball. Am Ende der Nachspielzeit verkürzte Johannes Sabah. Es spielten: Happe; Schulz, Overfeld, Addo (64. Sabah), Abrosimov, Owusu Addai, Naciri (64. Jafari), Asare, Weißenfels (46. Ota), Ulrich (64. Ishizaki), Touloupis (81. Uzun).