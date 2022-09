Sebastian Leurs zu Sonsbecks Saison-Start : „Wir haben schon Ausrufezeichen gesetzt“

Interview SONSBECK Der Außenverteidiger des Fußball-Oberligisten SV Sonsbeck muss am Sonntag im Heimspiel gegen TuRu Düsseldorf passen. Der 27-Jährige, der kürzlich mit der NRW-Auswahl Deutscher Polizei-Meister wurde, ist verletzt. Die Mannschaft sieht er auf einem guten Weg.

Nach zwei Siegen in Folge in der Fußball-Oberliga hat der SV Sonsbeck die Abstiegsränge verlassen. Am Sonntag, 15 Uhr, empfangen die Rot-Weißen mit TuRu Düsseldorf einen Tabellennachbarn. Beide Mannschaften trennen zwei Zähler. Außenverteidiger Sebastian Leurs, einer der auffälligsten SVS-Spieler seit Saisonbeginn, wird dann allerdings fehlen. Der 27-Jährige, der kürzlich Deutscher Polizei-Meister mit der NRW-Auswahl wurde, hat sich im Spiel in Hilden verletzt.