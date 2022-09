Polizeieinsatz auf dem Fußballplatz : Massenschlägerei in Rheinhausen mit vier Verletzten

Kreis Bei einem Fußballspiel auf der Anlage des OSC Rheinhausen haben am Sonntag Zuschauer und Spieler aufeinander eingeprügelt. Sieben Personen stellten Strafantrag. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Das Fußball-C-Liga-Spiel in der Gruppe 2 zwischen dem OSC Rheinhausen IV und SV Haesen-Hochheide II wurde am Sonntag in der 81. Minute abgebrochen, weil Zuschauer und Spieler auf dem Kunstrasen wild aufeinander einschlugen. Mehrere Personen riefen die Polizei. Es gab vier Leichtverletzte. Sieben Personen stellten Strafantrag, wie Jonas Tepe aus der Pressestelle der Polizei Duisburg auf Nachfrage mitteilte. „Als die Kollegen eintrafen, hatte sich die Lage bereits beruhigt.“ Wieso es zu der Massenschlägerei kam, steht noch nicht fest. „Wir ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch“, so Tepe. Auf Videos ist zu erkennen, dass sich zeitweise Dutzende Spieler und Zuschauer an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligten. Schiedsrichter Robert Pergolizzi wurde nicht angegangen. Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte der OSC mit 3:1.