Letzte beide September-Wochen : Erneut Zugausfälle wegen Bauarbeiten auf der RB31-Strecke

Xanten In den letzten beiden September-Wochen müssen Busse abends einige Male für die RB31 einspringen: Wegen Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Xanten und Duisburg können die Züge manchmal nicht fahren.

In den zwei Wochen sind mehrere Verbindungen nach 20 Uhr betroffen. Der Zug fährt dann nur zwischen Duisburg und Moers oder Moers und Xanten, das andere Stück der Strecke wird von einem Bus übernommen. Zwei Verbindungen in der Nacht werden in den zwei Wochen komplett mit einem Schienenersatzverkehr bestritten: Am 17. September fährt der Bus um 1.20 Uhr in Duisburg los und kommt um 3 Uhr in Xanten an. Am 27 September startet er um 0.20 Uhr und erreicht Xanten um 2 Uhr.