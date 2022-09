Rollkunstlaufen : Tiziana Kaletta zeigt tolle Kurzkür und wird EM-Zwölfte

Tiziana Kaletta, 14-jährige Rollkunstläuferin aus Rheinberg. Foto: Raniero Corbelletti

Rheinberg Die Gymnasiastin aus Rheinberg lag bei der Europameisterschaft in Andorra la Vella nach der Kurzkür in den Top 10. In der abschließenden Kür schlichen sich zu viele Fehler ein. Sie sammelte dennoch wertvolle Erfahrungen.

Tiziana Kaletta aus Rheinberg hat bei den Europameisterschaften im Rollkunstlaufen in Andorra la Vella den zwölften Platz in ihrer Altersklasse belegt. Die 14-Jährige lieferte auf der 23,5x45,5 Meter großen Parkettbahn eine starke Kurzkür ab. Die Deutsche Meisterin trat bei den Cadet Ladies an. Nur bei ihrer Paradedisziplin, der Kombinationspirouette, unterlief ihr ein größerer Fehler. Am Ende bekam die Gymnasiastin 35,30 Punkte für ihren Auftritt und wurde Zehnte. Sichtlich zufrieden umarmte Tiziana Kaletta Bundestrainer Luca Lallai, der sie erstmals bei einem Wettkampf begleitete.

Für die Kür änderte Lallai kurzfristig die Sprungkombination und Pirouette, um noch ein paar Punkte mehr rauszuholen. Doch der zweite EM-Auftritt verlief enttäuschend. Es schlichen sich zu viele technische Fehler ein, die zum Teil auf Schmerzen in den Füßen zurückzuführen waren. „Ich konnte deshalb die Pirouetten nicht mit der Energie wie gewohnt anlaufen“, sagte eine enttäuschte Tiziana Kaletta nach der Kür, die sie mit Platz 14 abschloss. In der Gesamtwertung stand mit 74,36 Punkten der zwölfte Rang zu Buche. Heimtrainerin Katharina Peter resümierte: „Tizi hat es zur EM geschafft und bis zum Schluss gekämpft. Der Ausgang ist hart, macht sie aber stärker. Es gibt bei den Cadetten niemand anderen in Deutschland, der im ersten Jahr bei den Damen solche Sprünge und Pirouetten wie Tiziana zeigt. Sie hat für die nächsten Jahre wichtige Erfahrungen gesammelt.“

In der Saison 2023 möchte die Rheinbergerin „den Doppelaxel und Dreifach-Salchow perfektionieren“, ihren DM-Titel verteidigen und sich erneut für die EM qualifizieren.

