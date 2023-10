Brettspiel-Messe in Essen Was Sie zur SPIEL Essen 2023 wissen müssen

Da die „Spiel Essen“ während der NRW-Ferien stattfindet, ist an allen vier Tagen mit einem gleichmäßig hohen Besucheraufkommen zu rechnen. Lediglich am Sonntag ebbt mittags der Ansturm ab. Wer also in Ruhe Spiele testen möchte, ist am Sonntag optimal aufgehoben. Wer dagegen den eigenen Spielefundus erweitern möchte, sollte bereits Donnerstag kommen. Vor allem Spiele mit kleinen Auflagen sind in der Regel schnell vergriffen.