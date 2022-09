Handball-Landesliga : Gegen Xanten ist Lintfort klarer Derby-Favorit

Niklas Lackmann, Torhüter des TuS Xanten, fällt im Derby beim TuS Lintfort aus. Spielszene aus der vergangenen Saison. Foto: Armin Fischer (arfi)

Kreis Schwere Aufgabe für SV Neukirchen in Grefrath. TV Schwafheim tritt in Bottrop an. Xantener Torhüter Niklas Lackmann muss wegen Erkrankung erneut pausieren.

Der SV Neukirchen gastiert in der Gruppe 1 bei der verlustpunktfreien Turnerschaft Grefrath. Eine durchaus schwere Aufgabe für den SVN, der am vergangenen Wochenende beim deutlichen 32:19-Erfolg über Hüls jedoch Selbstvertrauen getankt haben dürfte. Hinzu kommt, dass Marvin Bartnik aus dem Urlaub zurück und einsatzbereit ist. „Mit Marvin haben wir eine Alternative mehr für unseren Rückraum“, freut sich Björn Baar, der in Grefrath nochmals Trainer Hermann Casper vertreten wird. „Grefrath ist ein anderes Kaliber als Hüls“, weiß Baar. „Das ist eine dynamische Mannschaft, die über einen sehr starken Rückraum verfügt. Für uns hängen die Trauben dort hoch, aber wir haben nichts zu verlieren und können ganz entspannt hinfahren. Unter Umständen gelingt uns ja vielleicht eine Überraschung.“

In der Gruppe 3 tritt der TV Schwafheim bei der DJK Adler Bottrop an. Beide Teams konnten bis dato jeweils zwei Siege auf der Habenseite verbuchen und auch das Ziel ausgegeben, ganz oben mitzumischen. Ein besonderes Augenmerk müssen die Gäste auf Ben Overberg haben, Dreh- und Angelpunkt der Bottroper. Außerdem verfügt die DJK mit Philipp Heideck über einen der besten Torhüter der Liga. „Wegen der ersten beide Spiele sehe ich uns nicht unbedingt als den Favoriten an“, sagt der Schwafheimer Trainer Peter Wiedemann. „Wir haben noch nicht die nötige Effizienz, arbeiten daran aber im Training. Spielerisch macht es die Mannschaft ja schon richtig gut, aber wir dürfen einfach nicht so viele Chancen liegen lassen.“

Außerdem gilt es sich noch in der Abwehr zu steigern, die zuletzt gegen Biefang in der ersten Halbzeit keinen klaren Zugriff fand. Dabei müssen die Schwafheimer auf Jens Krämer verzichten, der krankheitsbedingt länger ausfallen wird. Zudem steht hinter den Einsätzen von Alexander Spoo und Pascal Prchala noch ein Fragezeichen. Dafür können sie jedoch wieder auf Christian Rosky bauen, der seinen Urlaub beendet hat.

Sonntag Nachmittag tritt der TuS Xanten im Derby beim TuS Lintfort an. Hier liegt die Rolle des Favoriten eindeutig bei den Gastgebern. „Die Trainingsbeteiligung wird zwar stets besser, aber wir sind noch lange nicht so weit, um als homogene Mannschaft aufzutreten, dafür fehlen noch etliche Einheiten“, weiß der Xantener Trainer Jürgen Mölleken. „Es wird wohl kein so packendes Derby wie in der letzten Saison.

Im Spiel gegen Hiesfeld haben wir zwar zehn Minuten lang gezeigt, dass wir auch Handball spielen können, aber das ist eben noch nicht genug. Verzichten muss Mölleken auf seinen an Grippe erkrankten Torhüter Niklas Lackmann, der bereits die letzte Partie kurzfristig absagen musste. „Ich halte die Liga für sehr ausgeglichen“, so der Lintforter Trainer Andreas Michalak. „Alleine schon aus diesem Grund wäre es fahrlässig, einen Gegner zu unterschätzen. Dennoch nehmen wir die Rolle des Favoriten in diesem Spiel an.“ Verbesserungen möchte er im Bereich der Chancenauswertung von seinem Team sehen. „Letzte Woche haben wir zwar 27 Tore erzielt, aber es hätten durchaus mehr sein können“, so Michalak. „Wir müssen es schaffen, noch mehr Konstanz in unsere Leistungen zu bringen.“