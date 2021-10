Frauenfußball-Regionalliga : Budbergs Trainer Birker will eine Reaktion sehen

Budbergs Trainer Birker will eine Reaktion sehen

André Birker möchte mit dem SV Budberg in Mönchengladbach überraschen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

BUDBERG Der SV Budberg tritt am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach an. Die Gäste haben die 0:8-Pleite gegen Köln aufgearbeitet. Coach André Birker verlangt von seiner Mannschaft, dass sie den Anstiegskampf annimmt.

Selbst eine 0:8-Niederlage kann den Lauf der Welt nicht aufhalten. Die Sonne ist am Montag wieder aufgegangen, die Fußballerinnen und der Trainerstab des SV Budberg sind ihrem gewohnten Tagesablauf nachgekommen, auch wenn sie tags zuvor eine deftige Abreibung im Regionalligaspiel bei SpoHo Köln abbekommen haben. „Die Mannschaft war sich beim Gang in die Kabine schon bewusst, was sie da abgeliefert hatte“, sagte Trainer André Birker. „Es nützt ja nichts, jetzt lauthals zu schimpfen, denn die Niederlage ist ja auch die Konsequenz der bisherigen Trainingswochen.“