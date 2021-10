Frank Tekath bleibt Vorsitzender : Trotz Corona Mitgliederzuwachs bei Viktoria Birten

Birten Auf der Hauptversammlung wurde der Vorstand einstimmig wiedergewählt. Der Bauantrag für den Fitnessraum am Sportplatz ist eingereicht. Ab 2022 soll’s eine Nordic-Walking-Gruppe geben.

48 Mitglieder von Viktoria Birten haben in der Vereinsgaststätte „Zum Amphitheater“ an der Hauptversammlung teilgenommen und unter anderem den Vorsitzenden Frank Tekath in seinem Amt bestätigt.



Corona-Auswirkungen Einen Mitgliederschwund im Zuge der Pandemie konnte der Vorstand nicht feststellen – im Gegenteil. Es gab erfreuliche Nachrichten. So meldeten sich in diesem Zeitraum sogar mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Verein an als ab.