Fußball-Kreisliga A : TuS Borth steht vor richtungsweisenden Begegnungen

Philipp Hanz, Kapitän des A-Ligisten TuS Borth. Foto: FuPa/Verein

Nach dem ersten „Dreier“ in dieser Saison blickt Trainer Frank Misch postiv gestimmt auf die kommenden Aufgaben. Kapitän Philipp Hanz will in den nächsten zwei Spielen gegen Abstiegskandidaten sechs Punkte holen.

Ein Punkt aus fünf Spielen – der Saisonauftakt für den TuS Borth in der Kreisliga A verlief enttäuschend. Umso wichtiger war der 3:1-Heimsieg am Sonntag gegen den VfL Repelen II. „Es war auf jeden Fall erleichternd“, sagt Philipp Hanz, der das zwischenzeitliche 2:0 erzielte und mit fünf Treffern bester Borther Schütze ist. 15 Tore hat sich der Offensivspieler in dieser Spielzeit vorgenommen. Es wäre nicht das erste Mal, dass der 22-jährige Auszubildende zum Industriekaufmann zweistellig trifft.

Frank Misch ist auf die Tore seines Angreifers angewiesen. Der Coach bleibt trotz großer personeller Probleme seit Tag eins der Vorbereitung von der Qualität im Kader überzeugt, um die Klasse in der ersten „richtigen A-Liga-Saison“ seit dem Aufstieg 2019 halten zu können. Mit Philipps Bruder Florian Hanz (schwere Knieverletzung) fällt ein wichtiger Fixpunkt in der Defensive allerdings noch wochenlang aus.

Immerhin: In den vergangenen Wochen kehrten einige Spieler zurück, die Situation hat sich daher etwas entspannt. „Ich konnte trotzdem noch kein Mal dieselbe Elf auf den Platz schicken, geschweige denn in Bestbesetzung spielen lassen“, meint Misch, der beim Kreispokal-Aus in Rheurdt-Schaephuysen am Mittwoch (1:2) auch einigen Akteuren eine Chance gegeben hat, die sonst eher hintenanstehen.

Der Fokus liegt ab sofort klar auf der Meisrerschaft. Die drei Punkte gegen Repelen sollten erst der Anfang gewesen sein. Für den TuS stehen bis Ende des Monats richtungsweisende Partien gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf an.

Nach dem Auswärtsspiel beim Schlusslicht MSV Moers (Sonntag, 15 Uhr) ist eine Woche später der ebenfalls noch punktlose FC Rot-Weiß Moers zu Gast auf der Anlage am Mittelweg. „Wir wollen auf jeden Fall beide Spiele gewinnen“, blickt Philipp Hanz voraus. Auch Trainer Misch spricht von einem „goldenen Oktober, nach dem wir sicher eine Tendenz erkennen können, in welche Richtung es geht“.