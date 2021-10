Fußball-Landesliga : SV Sonsbeck will VSF Amern auf Distanz halten

SONSBECK Beim Spitzenreiter sind fürs sonntägliche Auswärtsspiel in Schwalmtal vier Spieler fraglich. Der Tabellendritte ist in der Defensive anfällig. Die Gäste wollen voll auf Sieg spielen.

In der Fußball-Landesliga kommt’s am Sonntag um 15 Uhr zum Spitzenspiel zwischen dem SV Sonsbeck und VSF Amern. Der Spitzenreiter gastiert in der Gemeinde Schwalmtal im Kreis Viersen. Die Rot-Weißen, die zuletzt mit einem überzeugenden 4:1 über den VfL Tönisberg neues Selbstvertrauen tankten, freuen sich auf das Duell beim Tabellendritten. Amern kehrte trotz personeller Probleme mit einem 2:0-Erfolg aus Scherpenberg zurück, wo die Sonsbecker in der Woche zuvor noch 0:3 unterlegen waren und ihre erste Niederlage hatten hinnehmen müssen.

Jedoch weiß Losing auch um Anfälligkeit des Gegners vor allem in der Defensive. In den Heimspielen gegen BW Dingden (0:4) und PSV Wesel (0:5) gab’s deutliche Schlappen. Losings Matchplan steht: „Wir spielen auch in Amern voll auf Sieg – was anderes können wir auch gar nicht.“ Unter der Woche hatte der Tabellenführer mit einer kleinen Grippewelle zu kämpfen. Philipp Elspaß, Luis Gizinski und Max Werner meldeten sich krank. Robin Schoofs hat seine Wadenprobleme noch nicht auskuriert. Wer von den vier Spielern wird auflaufen können, entscheidet sich erst kurzfristig. „Aber wir werden wie in den Wochen zuvor garantiert elf gute Spieler auf den Platz bekommen“, meinte Losing.