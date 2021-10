Rückkehr nach sieben Jahren : Borchers übernimmt ein zweites Mal beim SV Vyma

Xanten Der SV Vynen-Marienbaum hat wieder einen Vorstand. Auf der außerordentlichen Versammlung wird Werner Borchers sieben Jahre nach seinem Ausscheiden erneut zum Vorsitzenden gewählt. Er tritt mit einem komplett neuen Team an.

Aber er habe in den Gesprächen mit seinem Wunsch-Team eben auch eines gespürt: die große Bereitschaft, sich für den Verein zu engagieren. Borchers forderte mehr Wertschätzung für alle ein, die ehrenamtlich für den Verein arbeiten. „Jemand, der dauernd nur angeschossen und kritisiert wird, verliert auf Dauer die Lust am ehrenamtlichen Engagement.“

Auch wenn der Verein in der komfortablen Lage sei, zwei funktionierende Platzanlagen zu haben: „Ascheplätze sind out, davon gibt es nur noch fünf am gesamten unteren Niederrhein“, so ein Vereinsmitglied.