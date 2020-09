Dressurreiten : Weihegold trägt Werth zum 16. DM-Titel

Rheinberg Die 51-jährige Rheinbergerin siegte in der Kür mit einem Weltklasse-Ergebnis. Der zweite Platz im Grand Prix Special pushte sie noch zusätzlich.

Sie ist und bleibt die unangefochtene Dressurqueen – die Rheinbergerin Isabell Werth. Das hat sie bei den Deutschen Meisterschaften in Balve deutlich unter Beweis gestellt. Bereits am Samstag vor dem großen Finale war Werth im Sattel von Weihegold im Grand Prix Special Zweite geworden und führte dann das Klassement in der Kür mit einem Weltklasse-Ergebnis von 90,825 Prozent an. Es war ihr 16. DM-Titel.