Fußball-Bezirksliga : Verletzung von Lackmann trübt ersten Saison-Sieg

Der TuS Xanten hat die ersten Punkte in der Fußball-Bezirksliga eingefahren. Bei der DJK Twisteden gewann die Mannschaft von Thomas Dörrer mit 2:1 (1:0). „Es war ein unheimlich wichtiger Arbeitssieg. Der Druck ist jetzt erstmal raus“, sagte der Trainer nach einem intensiven Duell. Allerdings mussten die Xantener den „Dreier“ teuer bezahlen. Neuzugang Henrik Lackmann wurde in seinem ersten Spiel kurz nach seiner Einwechslung mit Verdacht auf einen Schien- und Wadenbeinbruch vom Krankenwagen abgeholt. „Die Mannschaft ist in Gedanken bei ihm", so Dörrer.