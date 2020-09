Seltenes Ereignis : Älteste Rheinbergerin feiert 107. Geburtstag

Rheinberg Hildegard Marquardt ist die älteste Rheinbergerin – sie ist jetzt 107 Jahre alt geworden. Sie lebt im Pflegezentrum Am Wiesenhof in Rheinberg und erfreut sich noch recht guter Gesundheit.

Nur wenige Monate nach ihrem Geburtstag am 7. September 1913 in Pommern brach der Erste Weltkrieg aus – schwere Zeiten begannen. 1939 heiratete sie, noch während des Zweiten Weltkrieges kam ihr Sohn Jens auf die Welt. Nach dem Krieg kam die mittlerweile alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn 1955 zunächst in Neuss an. Kurze Zeit später folgten ihre Eltern. Hildegard Marquardt war bis zu ihrem 65. Lebensjahr als Sekretärin in der Direktion eines Unternehmens tätig. Nach dem die Eltern Anfang der siebziger Jahre im hohen Alter verstorben waren und Sohn Jens seine eigene Familie mit zwei Töchtern in Duisburg gegründet hatte, lebte Hildegard Marquardt noch viele Jahre alleine in Neuss. Nach einem Oberschenkelhalsbruch vor knapp vier Jahren war dies jedoch nicht mehr möglich und sie zog in die Nähe ihres Sohnes, der mit seiner Familie mittlerweile in Rheinberg wohnte. Im Wiesenhof fand die Jubilarin ein neues Zuhause.