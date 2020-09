Historie in Schwalmtal-Waldniel : Schlossbräu: Hildegard Leven ist die letzte Namensträgerin

Schwalmtal Mit 99 Jahren führt die bekannte Waldnielerin noch ihren eigenen Haushalt. Bier gibt es dort aber nicht. Warum die Schlossbräu-Tochter lieber Saft trinkt.

Hildegard Leven lernte fünf Jahre an der Volksschule in Waldniel, besuchte das Süchtelner Irmgardisstift und absolvierte in Immenstadt den mittleren Schulabschluss. Weiter lernte sie in Augsburg am Kindergärtnerinnen- und dann in München am Jugendleiterseminar. Bis zu ihrer Heirat leitete sie in Seeg das Kinderkurheim. Dann kehrte sie heim und pflegte ihre Eltern.