Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Restauratoren der Dombauhütte stellen ihr Handwerk auf der Laga vor

Kamp-Lintfort Der Dombauverein Xanten präsentiert sich in dieser Woche mit der Dombauhüte auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Eingeladen hatte die wir4-Wirtschaftsförderung der Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg.

Franziska Bechert hat die Ruhe weg. Mit einem kurzen Stil, an den die Glaskonservatorin einen Wattebausch befestigt hat, reinigt sie mit einer Mischung aus Ethylalkohol und Wasser ein bemaltes Glaselement. Die 32 Jahre alte Rheinbergerin arbeitet konzentriert und vorsichtig an dem 500 Jahre alten Element, das aus dem Xantener Dom stammt. „Glas ist empfindlich“, sagt die studierte Restauratorin mit Masterabschluss. Seit Montag dürfen Interessierte ihr ab neun Uhr morgens im Pavillon der wir-4-Städte auf Landesgartenschau an der Friedrich-Heinrich-Allee in Kamp-Lintfort bei der Arbeit über die Schulter schauen. Um 13.30 Uhr wird die Mitarbeiterin der Dombauhütte Xanten von ihrer Kollegin Caroline Vogel abgelöst, die ebenfalls Glaskonservatorin ist und bis 18 Uhr dort ist. Noch bis Samstag präsentieren sie im Schatten des Förderturms ihr Handwerk.