Kommunalwahl 2020 : „Alpen kann noch grüner werden“

Alpen Peter Nienhaus, Mitbegründer des Alpener Grünen-Ortsverbandes, kandidiert zum zweiten Mal für das Bürgermeisteramt. Ihm schweben unter anderem mehr Dachbegrünung und weniger „Garten-Steinwüsten“ vor.

Was den Mangel an Wohnraum in der Gemeinde betrifft, stößt sich der Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik schon an der Begrifflichkeit: „Entscheidend wird es sein, bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen und nicht nur Sozialhilfeempfänger im Blick zu haben.“ Auch wenn die Grünen längst breit aufgestellt sind und alle Themen besetzen, spielt der Umwelt- und Klimaschutz eine große Rolle, auch vor Ort. Nienhaus: „Wir leben in einer guten Konstellation, aber Alpen kann durchaus grüner werden. Bei der Dachbegrünung beispielsweise machen wir viel zu wenig, gerade bei großen Bauten. Außerdem müssen wir endlich von den Steinwüsten in den Vorgärten wegkommen.“ Daneben sei die konsequentere Förderung von erneuerbaren Energien eminent wichtig: „Es laufen Gespräche über die Errichtung eines Bürgerwindparks auf der Bönninghardt, an dem sich jeder beteiligen und hohe Renditen erwirtschaften kann.“ Etwa nach dem Muster der Bürgersolargenossenschaft „Alpen-Sonne“. Dass die jedoch beklagen, es würden keine ausreichenden Dachflächen zur Bestückung mit Solarmodulen zur Verfügung stehen, kann Nienhaus nicht nachvollziehen: „Vielleicht sollte man offensiv mit der Frage an die Bevölkerung gehen, wer Interesse daran hat.“ In Form einer Genossenschaft könnten sich Nienhaus und seine Parteifreunde auch eine Markthalle im Ortskern vorstellen, in der die Erzeugnisse der umliegenden Landwirtschaftsbetriebe angeboten werden.