Wichtige Verkehrsinformation : Teilsperrung auf der B 58 Höhe Issum bis 16. Oktober

Eine Seite der B 58 in Höhe von Issum bleibt bis Freitag, 16. Oktober einseitig gesperrt, wegen Bauarbeiten. Das teilte die Gemeinde Issum mit. Zuständig ist allerdings Straßen NRW, angeordnet hat die Maßnahme die Straßenverkehrsbehörde in Kleve. Von Geldern kommend Richtung Alpen ist die Durchfahrt kein Problem, die Sperrung befindet sich auf der anderen Seite, betrifft also alle, die von Alpen Richtung Geldern fahren. Lkw werden über den Nordring geführt, die letzte Möglichkeit für Autofahrer wäre die Brauerei-Diebels-Straße.