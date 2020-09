Schwimmen in Rheinberg : Freibad schließt, Hallenbad öffnet wieder am Montag

Das Solvay-Hallenbad öffnet am Montag. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Rheinberg Am Montag, 14. September, beginnt die Hallenbadsaison. Das Underberg-Freibad schließt am Donnerstag, 10. September, für diese Saison. Ab Anfang nächster Woche steht dann das Solvay-Hallenbad am Friedrich-Stender-Weg zur Verfügung.

Im Freibad findet in diesem Jahr nur noch das Hundeschwimmen statt. Die Stadt Rheinberg bietet erstmals wegen der großen Nachfrage zwei Termine an: Samstag, 26. September, und Samstag, 3. Oktober. Wer seinen Hund an einem dieser Termine (oder auch an beiden) im Underberg-Freibad tollen lassen möchte, muss sich auf der Homepage der Rheinberger Bäder (www.rheinberg-baeder.de) registrieren. Es liegen bereits jetzt schon mehr als 70 Reservierungen dafür vor. Auch in diesem Jahr werden wieder einige Aussteller die Veranstaltungen im Freibad bereichern.

(RP)