Fußball-Kreisliga B : Spätes 1:1: Archut trifft in der Nachspielzeit für Sonsbeck III

Kreis Der SV Vyma trauert zwei Punkten hinterher. Viktoria Birten gewann beim SV Ginderich mit 7:1. Labbeck bleibt weiter in der Erfolgsspur.

SV Vynen-Marienbaum – SV Sonsbeck III 1:1 (1:0). In der Anfangsphase befand sich der Gast noch im Tiefschlaf. Das frühe 0:1 ließ nicht lange auf sich warten. Bereits nach vier Minuten zappelte der Ball im Netz. Robin Pils hatte die Heimelf in Führung gebracht. „Erst danach sind wir überhaupt richtig ins Spiel gekommen“, erklärte SVS-Trainer Oliver Kraft. Sein Gegenüber, Sebastian Haberle, durfte im weiteren Verlauf beinahe ein zweites Mal jubeln. Doch Pils scheiterte aus aussichtsreicher Position.

Bis in die Schlussphase blieben beide Teams konzentriert. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit nutzte der eingewechselte Daniel Archut eine Unachtsamkeit und glich aus. Beide Übungsleiter konnten mit der Punkteteilung leben. „Das Remis geht in Ordnung. Ich hätte das vorher so unterschrieben. Durch den späten Gegentreffer fühlt es sich halt ein wenig wie eine Niederlage an“, resümiert Haberle. Kraft ergänzte: „Der Zeitpunkt war natürlich glücklich für uns. Aber letztendlich war’s ein gerechtes Ergebnis.“