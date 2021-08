Tradition in Sonsbeck : Kommune wartet wieder auf Vorschläge für den Heimat-Preis

Tradition in Sonsbeck

Die Preisverleihung konnte bei der Premiere in Sonsbeck nur digital laufen. Dafür gratulierte Heimat-Ministerin Ina Scharrenbach persönlich. Foto: Armin Fischer (arfi )/Armin Fischer ( arfi )

Sonsbeck Die Gemeinde Sonsbeck lobt zum zweiten Mal einen Heimatpreis aus. Der wird kurz vor Weihnachten im Rat verliehen. Wer Vorschläge machen möchte, muss sich beeilen.

Auch Sonsbeck verleiht erneut den „Heimat-Preis“. Vorschläge dafür müssen bis zum 30. September im Rathaus eingereicht werden. Die Gemeinde hat im vorigen Jahr erstmals an dem Landesprogramm „Heimat-Preis“ teilgenommen. In der Ratssitzung Ende Juni sind die geringfügig geänderten Regularien beschlossen worden. Vor wenigen Tagen ist der Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf im Rathaus eingetroffen.

Mit dem Heimat-Preis sollen Menschen ausgezeichnet werden, die sich ehrenamtlich für den Erhalt von Traditionen, die Pflege des Brauchtums, die Erhaltung und Stärkung des regionalen Erbes und der Vielfalt einsetzen. „Sie stärken mit ihrem Engagement die Gesellschaft und die Gemeinschaft in vielfältiger Art und Weise“, so die Landesregierung. Sie trügen dazu bei, dass „Traditionen und Werte bewahrt und nach vorn entwickelt werden“ und gäben diese an die nächste Generation weiter.