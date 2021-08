Herbert Geerißen hört auf : Kein neuer Vorsitzender beim SV Vyma in Sicht

Der geschäftsführende Vorstand hat für Donnerstag zur Hauptversammlung nach Vynen eingeladen. Wichtigster Tagesordnungspunkt sind Neuwahlen. Doch niemand möchte Vereinschef werden.

Eine gewisse Enttäuschung war aus der Stimme von Herbert Geerißen am Dienstag herauszuhören. Auch zwei Tage vor der Hauptversammlung in der Gaststätte Spickermann hatte sich niemand bei ihm gemeldet, der den Vorsitz des SV Vynen-Marienbaum übernehmen möchte. Geerißen hatte mit Verweis auf sein Alter schon vor mehr als einem Jahr angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen. „Ich bin gespannt, was am Donnerstag passiert. Ich werde auf jeden Fall nicht weitermachen“, sagte der Rentner. Ebenfalls neu besetzt werden müssen die Posten des ersten stellvertretenden Vorsitzenden sowie Geschäftsführers. Auch für diese Ämter gebe es bisher keine Interessenten, so Geerißen.