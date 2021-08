Vielseitigkeitsreiterin des RV Eversael erfolgreich : Lena Scheepers Zweite beim Landesturnier

Lena Scheepers wurde mit La Mum in Langenfeld Zweite. Foto: Verein

Eversael Die Vielseitigkeitsreiterin wurde zudem auf La Mum Erste mit dem Kreis-Team. Vom RV Eversael war auch Annika Meer in Langenfeld am Start. Sie belegte in der Prüfung auf E-Niveau den achten Platz.

Lena Scheepers vom RV „Graf von Schmettow“ Eversael hat bei der Rheinischen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Langenfeld in der Wertung zum „Goldener Steigbügel“ (Klasse L) den zweiten Platz belegt. Zudem gewann sie mit dem Kreis-Team Wesel die Landestandarte Rheinland.

Scheepers belegte auf La Mum nach der Dressur mit 46,3 Minuspunkten Platz zehn. Im Zeitspringen verbuchte das Paar einen Abwurf. Damit kamen weitere vier Minuspunkte hinzu. Doch war dies nicht weiter tragisch, da es nur zwei Nullfehlerritte in dieser Teilprüfung gab. Somit rutschte die Budbergerin auf Rang sieben vor. Angreifen hieß die Devise dann im Gelände, in dem es galt, 23 Sprünge auf einer Strecke von 2200 Metern in 4:14 Minuten zu überwinden. Hier spielte das Paar seine Routine aus und beendete den Kurs fehlerfrei mit nur einer Sekunde über der vorgegebenen Zeit. Das ergab Platz zwei in der Gesamtwertung hinter Johanna Voelkel (RV Gut Jagenberg).

Unterdessen ging Annika Meer vom RV Eversael auf Stute Cassandra in der Vielseitigkeit auf E-Niveau an den Start. Wertnote 7.40 in der Dressur und ein fehlerfreies Zeitspringen bedeuteten bei 52 Teilnehmern Rang 13 nach dem ersten Turniertag. Im Gelände waren 14 Sprünge auf einer Länge von 1500 Metern innerhalb 3:20 Minuten zu absolvieren. Das Paar blieb ohne Abwurf, doch kamen ein paar Minuspunkte für Zeitfehler zusammen. Meer belegte beim ersten Start auf dem Landesturnier einen beachtlichen achten Platz in der ersten Abteilung dieser Prüfung.

(SD)