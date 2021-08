2. Tennis-Verbandsliga : Alpen ohne Fortune im Spitzenspiel

Lukas Holtbrink war im Spitzenspiel der Alpener Verbandsliga-Herren in Oberkassel durch eine Handverletzung gehandicapt. Foto: Armin Fischer (arfi)

Kreis Die Viktoria-Herren unterlagen in Oberkassel mit 2:7. Die Alpener Damen 40 bejubelten den vorzeitgen Klassenerhalt. Auch die Herren 30 des TC Sonsbeck machten den Nichtabstieg auswärts durch ein 7:2 perfekt.

Hochmotiviert fuhren die Alpener zum Topduell der 2. Verbandsliga. Doch gerade in den Doppeln war nichts zu holen.



Viktoria Alpen Die Herren von Viktoria Alpen haben nach dem Spitzenspiel bei GW Oberkassel dem Gegner zum Aufstieg in die 1. Verbandsliga gratulieren müssen. Der Tabellenzweite unterlag dem Spitzenreiter mit 2:7. Schon der Auftakt in der ersten Runde verlief nicht wie erhofft. Tommie van Gruijthuijsen hatte an Position 2 keine Chance, während Philipp Hammerschmidt erst im Matchtiebreak unterlag. Auch Lukas Holtbrink, durch eine Verletzung am Handgelenk gehandicapt, verlor sein Einzel.

Im Spitzenmatch zeigte Stuart Rehfuß eine überzeugende Leistung und siegte im Schnelldurchgang (6:1, 6:2). Spannend machte es Marius Holtbrink, der im Matchtiebreak die Oberhand behielt. Bei der gleichzeitigen Niederlage von Steffen Hoffmann stand’s nun 2:4. Die Stärke der Hausherren zeigte sich in den eingespielten Doppeln. „Die Alpener Mannschaft hatte keine Chance und mussten die Überlegenheit des Gegners anerkennen“, sagte der Abteilungsvorsitzende Ulrich Holtbrink. Im letzten Saisonspiel gegen den TC Raadt soll der zweiten Tabellenplatz untermauert werden.

Info Spätes Saisonende für Herren 40 des TCX Nachsitzen Die von Anfang Juli verlegte Partie der Sonsbecker Herren 30 bei TK Oberhausen wird am kommenden Samstag, 14 Uhr, nachgeholt. Auch das Spiel der Xantener Herren 40 gegen den Langenfelder TC wurde ans Ende der Saison verschoben. Die beiden Teams treffen am 11. September, 13 Uhr, auf dem Fürstenberg aufeinander.

Bereits am vorletzten Spieltag sicherten sich die Viktoria-Damen 40 den Klassenerhalt in der 2. Verbandsliga. Schon nach den Einzeln stand der Heimerfolg über den TC Gruiten fest, da die Gegnerinnen nur zu viert angetreten waren. In einem engen Match behielt Kerstin Kaubisch die Oberhand, während Andrea Scholten und Sarah Müller-Carr sicher die Einzelpunkte holten. In den abschließenden Doppeln sorgten Kaubisch/Sabine Holtbrink für den Punkt zum 7:2. Mannschaftsführerin Marion Freckmann ist mit dem bisherigen Abschneiden mehr als zufrieden und möchte durch einen Sieg beim TC Volkswald noch einen Mittelfeldplatz sichern.



TC Sonsbeck Die Herren 30 haben bei RW Essen-Steele den vorzeitigen Klassenerhalt fix gemacht. Die vorletzte Saisonpartie in der 2. Verbandsliga wurde mit 7:2 gewonnen. „Es war ein sehr knappes Spiel.Wichtig war, dass Dominik Schütz an Position 1 sein Matchtiebreak für sich entschieden hat. Durch die 4:2-Führung konnten wir die Doppel freier setzen“, meinte Kapitän Benedikt Giesbers. Im Einzel waren noch Tim Kollert, Sascha Claus und Tim Hörath erfolgreich. Auch die Doppel waren eng. So setzten sich Schütz/Thomas Luyven erst im Matchtiebreak und Hendrik Schulz/Claus sowie Kollert/Hörath jeweils im zweiten Satz mit 7:6 durch.