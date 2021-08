Fußball : Robert Wiens – die Torfabrik des SV Vynen-Marienbaum

Robert Wiens an früherer Wirkungsstätte: Der Stürmer spielte jahrelang für den SV Vynen-Marienbaum – auch schon vor der Fusion beider Vereine. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Im Alter von fünf Jahren startete der Xantener seine Fußballer-Laufbahn – damals noch beim DJK TuS Marienbaum. Den Lockrufen höherklassiger Vereine erlag er derweil nie – denn Fußball hatte für Wiens nie etwas mit Geld zu tun.

Von Andre Egink

„Passt mir auf den Wiens auf“, warnten die gegnerischen Trainer ihre Spieler nicht nur einmal. Denn Fußballer Robert Wiens war das Schreckgespenst in den Strafräumen des Niederrheins. Der gebürtige Marienbaumer sorgte für viele Tore, blieb seinem Heimatverein stets treu und spielte nie für Geld.

Mit fünf Jahren startete Wiens beim DJK TuS Marienbaum seine Karriere. Schon früh zeigte er neben seiner guten Technik auch einen enormen Torriecher. Im zweiten B-Jugend Jahr bekam die DJK dann aber keine Mannschaft zusammen, sodass Wiens zähneknirschend für zwei Spielzeiten zum Ortsrivalen TuS Xanten wechselte. Im letzten A-Jugend Jahr ging es, obwohl er in der Leistungsklasse spielte, wieder zurück nach Marienbaum, wo er zum Ende seiner Jugendzeit sogar noch die Meisterschaft in der Kreisklasse feierte. Im Entscheidungsspiel vor 450 Zuschauern setzte sich Wiens mit seinem Team mit 5:1 gegen den Büdericher SV durch. Für Marienbaum war es der erste Aufstieg in die Leistungsklasse.

In seinem ersten Seniorenjahr schaffte Wiens dann auch direkt den Sprung in die Startelf und stürmte von 1988 bis 1992 für die DJK in der A-Liga. Der Abstieg in der Saison 1991/1992 und ein Versprechen an seinen besten Freund Hans-Werner Frauns, genannt „Zecke“, sorgten dann allerdings für einen Wechsel zum SV Vynen. „Zecke spielte in Vynen und wir wollten 1992 zusammen spielen. So haben wir uns vor der Saison gesagt: Welche Mannschaft höher spielt und besser aufgestellt ist, dort werden wir spielen.“

Im Vynener Trikot stürmte Wiens dann drei weitere Jahre in der A-Liga. 1997 kam es dann zur Fusion des DJK TuS Marienbaum und dem SV Vynen. Am Aufstieg in die A-Liga im Jahr 2000 hatte Wiens mit 34 Toren großen Anteil. Auch in der Kreisliga A sorgte er weiter für Furore und wurde in der Saison 2001/2002 mit 34 Toren Torschützenkönig. Aber trotz der Torjägerkanone hatte die Spielzeit ein bitteres Ende. Am letzten Spieltag erlitt er einen Bruch des Schienenbeinkopfes sowie einen Meniskusriss. „Das war echt grauenhaft. Erst wussten die Ärzte gar nicht richtig, was kaputt ist. Danach wurde ich nie richtig schmerzfrei“, meinte Wiens.

Insgesamt 18 Monate musste der Fan des FC Bayern zuschauen. Doch er kämpfte sich zurück und hatte in den letzten fünf Spielen der Saison 2003/2004 mit drei wichtigen Toren noch einen entscheidenden Anteil am Aufstieg in die Bezirksliga. Für den Verein war es einmalig. Aber auch für den „Oldie“ war es nochmal etwas ganz besonderes. Denn auch in der Bezirksliga machte er die Strafräume unsicher und erzielte in der Saison 2005/2006 mit 36 Jahren noch 15 Treffer. „In der Saison habe ich sogar oft im linken Mittelfeld gespielt“, erinnert sich der Torjäger gerne zurück, der in dieser Spielzeit sogar auch Xantens Sportler des Jahres wurde.

Im Sommer 2008 beendete Wiens mit „stolzen“ 38 Jahren schließlich seine Laufbahn. Zurückblickend hat er es nie bereut, mit seinen Freunden beim Heimatverein zu spielen. Verlockende Angebote vom SV Sonsbeck, TuS Xanten, Borussia Veen, Concordia Ossenberg und dem VfL Repelen lehnte er stets ab. „Für mich kam das nie in Frage. Da ich durch meine Schichtarbeit nie regelmäßig trainieren konnte und für mich die Kameradschaft immer im Vordergrund stand. Ich habe lieber mit meinen Kumpels gespielt und nicht für Kohle. Denn das Geld verdiene ich auf der Arbeit“, stellt Wiens klar, der seit 1987 in Rheinberg bei der Solvay, heute Innovyn, als Chemiemeister arbeitet.

In der Saison 2018/2019 half Wiens mit seinen 48 Jahren dann noch einmal für vier Spiele in der B-Liga aus und erzielte zwei Treffer. Dabei erinnert er sich noch heute an eine witzige Situation beim Spiel gegen den VfL Repelen II. Sein Gegenspieler meinte: „Entschuldigen Sie, darf ich Sie mal fragen, wie alt sie sind?“ Seit 2006 engagiert sich Wiens auch im Fußballvorstand und hat den Posten des Kassierers inne. Und von 2012 bis 2014 half er auch in der Jugend als Trainer aus.

Thomas Haal, einer seiner Trainer beim SV Vyma, findet nur lobende Worte für Wiens: „Robert trug den Verein im Herzen. Aufgrund seiner vielen erzielten Tore war er sehr begehrt. Trotz einiger Angebote ließ er sich nie weglotsen. Er war ein mannschaftsdienlicher Spieler mit einem starken linken Fuß. Bei Standards immer gefährlich und auch kopfballstark.“