Zusammenschluss mit dem DJK-VfL : Mitglieder des Willicher Turnvereins sehen Fusion skeptisch

Willich Die Fusionsverhandlungen zwischen Willicher Turnverein und DJK-VfL sind wegen der Pandemie ins Stocken geraten. Ohnehin sind nicht alle Mitglieder des Willicher Turnvereins begeistert von der Idee eines Zusammenschlusses.

Beherrschendes Thema auf der Mitgliederversammlung des Willicher Turnvereins in der Jakob-Frantzen-Halle war die geplante Verschmelzung mit dem DJK-VfL Willich 1919. Die Verhandlungen sind durch die Pandemie ins Stocken geraten. „Ich habe ab und zu mit Helmut Frantzen gesprochen“, erklärte der Vorsitzende des Willicher Turnvereins, Matthias Hänisch. Und er wies auf die Delegiertenversammlung des DJK-VfL am 1. September hin: „Dort wird es den Tagesordnungspunkt Verschmelzung geben.“

„Ich habe noch am Freitag mit Helmut Frantzen gesprochen. Es sei alles möglich, bis auf den Namen“, sagte Hänisch. Es könne sein, dass der Name „Willicher Turnverein“ durch die Verschmelzung untergehe. Die Ursprungsidee, für beide Vereine einen neuen, gemeinsamen Namen zu suchen, kommt beim DJK-VfL offenbar nicht so gut an. Sandra Stocks-Nelke, ein Urgestein des WTV, tut sich schwer damit, dass ihr Verein künftig DJK-VfL heißen soll: „Das ist eine überalterte Geschichte, so ein altbackener Name.“ „Man sollte die Fusion nicht am Streit über den Vereinsnamen scheitern lassen“, mahnte Beisitzer Wolfgang Broch.