Schützenwesen in Sonsbeck : Labbeck feiert seine allererste Königin im Dorf

Schützenwesen in Sonsbeck

Labbeck Das hat es in Labbeck noch nie gegeben. Weil die Männer sich an der Vogelstange zierten, wagten sich zwei Frauen vor. Gerda Schmitz ist die erste Königin im Dorf und präsentiert nun ihren Prinzgemahl.

Die Erinnerung an das Vogelschießen bei der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft in Labbeck ist noch ganz frisch. Zwei Jungschützen hatten den Vogel, der von Schreinermeister Christian Paßens geschaffen und von Malermeister Michael Bongarts farblich ins rechte Licht gesetzt worden war, beim Umzug zur Vogelstange vorangetragen. Beim Preisschießen auf den neuen, bewundernswerten Vogel ergatterte Hannes Eliab mit dem 145. Schuss den Kopf und damit den ersten Preis. Beim 221. Schuss fiel wieder ein Preis: Der linke Flügel ging an Wilfried Thissen. Nach weiteren, rekordverdächtig wenigen Schüssen (37) fiel der rechte Flügel. Mike Hackvoort sicherte sich die begehrte Trophäe. Mit dem 343. Schuss holte sich Uwe Angenendt zum Schluss des Preisschießens den Vogelschwanz.