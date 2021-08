Zwei Schwerverletzte : Auffahrunfall in Xanten – Motorradfahrer und Beifahrerin stürzen

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert,aber musste nicht eingesetzt werden (Symbolbild). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten Ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin aus Alpen sind am Dienstag schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Sie hatten am Nachmittag auf der Bundesstraße 57 in Xanten einen Unfall gehabt.

In Xanten sind zwei Menschen am Dienstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren der Mann (16) und die Frau (19) auf einem Motorrad über die Rheinberger Straße (B57) in Richtung Rheinberg gefahren. Aus bisher ungeklärter Ursache seien die beiden Alpener gegen 14 Uhr in Höhe einer Tankstelle auf den Wagen eines Xanteners (56) gefahren, der vor ihnen gewesen sei. Durch den Zusammenstoß seien der Motorradfahrer und seine Beifahrerin gestürzt. Schwer verletzt seien sie in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Rettungshubschrauber sei alarmiert, aber nicht eingesetzt worden.

Nach dem Unfall seien eine Autofahrerin aus Dinslaken (26) und ein Autofahrer aus Xanten (60) über Fahrzeugteile gefahren, berichtete die Polizei weiter. Dabei seien die beiden Wagen beschädigt worden. Die Rheinberger Straße sei für die Unfallaufnahme in Höhe der Tankstelle für etwa zwei Stunden bis 16.15 Uhr gesperrt worden.

(wer)