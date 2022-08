Hückeswagener Sozialverband : Kolpingsfamilie für Bildungsarbeit ausgezeichnet

Hückeswagen Die Kolpingsfamilie Hückeswagen hat den Johann-Gregor-Breuer-Preis des Kolpingwerks verliehen bekommen. Der Preis ist mit 300 Euro dotiert.

Es ist ein Preis, der vom Kolpingwerk im Diözesanverband Köln ausschließlich an Kolpingfamilien verliehen wird: Den Johann-Gregor-Breuer-Preis gibt es, wenn sich eine Kolpingfamilie besonders um attraktive und innovative Bildungsarbeit verdient gemacht hat. Die Hückeswagener Kolpingsfamilie ist sehr rege, was das Angebot an Vorträgen und anderen Veranstaltungen angeht. Das allein sei indes wohl nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass die Kolpingsfamilie nun mit dem Johann-Gregor-Breuer-Preis ausgezeichnet worden sei, wie Vorstandsmitglied Christoph Steiner mitteilt. „Es ging vor allem darum, wie wir in der Corona-Pandemie mit unserem Bildungsangebot umgegangen sind.“

Konkret hat der Diözesanverband hervorgehoben, dass „die Hückeswagener Kolpingsfamilie mit ihren Veranstaltungen vielen Menschen Mut gemacht, auch in der Pandemie“. Genannt hat das Kolpingwerk dabei Veranstaltungen, wie die diversen Online-Vorträge oder -Podiumsdiskussionen. Und natürlich die zweimalige Online-Gala-Sitzung am Karnevalssonntag. „Die ist bei den Menschen in der Stadt und darüber hinaus trotz der widrigen Bedingungen sehr gut angenommen worden“, betont Steiner. Das gilt auch für die Aprés-Weihnachtsfeier für Jugendliche, die Teilnahme am Drachenbootrennen oder das Angebot „Kochen für Kerle“, das sich ausschließlich an Männer richte.