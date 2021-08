Baugebiet in Xanten : Stadt informiert über „Beeksches Feld“

Ein Baustellenschild (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Xanten In Xanten soll ein „neues Quartier mit hoher Wohn- und Freiraumqualität“ entstehen, wie die Verwaltung berichtet. Sie will die Bürger in einer Versammlung über die Pläne informieren.

Die Stadt Xanten plant auf einer knapp drei Hektar großen Fläche zwischen der Bundesstraße 57, der Landesstraße 480 und dem Beckschen Weg eine Wohnbebauung. „Hier soll ein neues Quartier mit hoher Wohn- und Freiraumqualität entstehen, das gute Rahmenbedingungen für Nachbarschaft und soziale Kontakte schafft“, schreibt die Verwaltung in einer Ankündigung für eine Bürgerversammlung am Donnerstag, 26. August, 19 Uhr. „Durch die Integration eines Quartiercafés, Flächen für besondere Wohnformen (Senioren-WG) sowie zahlreiche Spiel- und Freiraumbereiche wird ein hoher Nutzungsmix gewährleistet und ein mit Leben gefülltes Quartier geschaffen.“ Auf der Bürgerversammlung will die Verwaltung die Pläne für das „Beeksche Feld“ vorstellen. Die Bürger können Anregungen, Hinweise und Bedenken einbringen. Ab Freitag, 28. August, können die Pläne auch online eingesehen werden: unter www.xanten.de/beeksches-feld.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass es wegen der Corona-Pandemie kurzfristig zu Änderungen kommen kann. Darüber will sie auf der Internetseite zum Beekschen Feld informieren. Außerdem bittet sie die Bürger darum, dass sie ihren Personalausweis und eine OP- oder FFP2-Maske mitbringen und nachweisen können, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Eine Anmeldung ist erforderlich: unter Tel. 02801 772237 oder bjoern.gerritz@xanten.de

(wer)