Spaziergang durch die Stadt : Xantens Grüne machen Theater

Xanten Die Xantener Grünen laden die Bürger zu einem Spaziergang durch die Innenstadt ein. An fünf Stationen wollen sie über Krähen, Bäume und Schottergärten informieren – mit kurzen Theaterstücken.

Die Xantener Grünen greifen mehrere umweltpolitische Themen der Stadt in ungewöhnlicher, aber unterhaltsamer Form auf: mit kurzen Theaterstücken. Sie haben dafür wochenlang geprobt. Das Ergebnis führen sie am Samstag, 28. August, vor: Sie laden die Bürger für 11 Uhr und für 14 Uhr jeweils zu einem Spaziergang durch die Innenstadt ein. Der Treffpunkt ist vorm Rathaus. Ein mittelalterlich gekleideter Herold empfängt die Teilnehmer und führt sie zu fünf Stationen, wo die Theaterstücke aufgeführt werden. Dabei wird es um Bäume, Krähen, Schottergärten und Lastenräder gehen. Die fünfte Station ist die Kriemhildmühle, wo die Tour nach etwa 75 Minuten endet und die Teilnehmer zu einem Imbiss und Getränk eingeladen sind. Auch die Tour selbst ist kostenlos.

Seit mehr als zwei Monaten arbeiten Mitglieder der Xantener Grünen und weitere Darsteller an der Klima-Tour, wie Vorstandssprecher Jo Becker berichtete. Texte, Inszenierung, Bühnenbild und Kostüme wurden von dem Theaterpädagogen Ludger Terlinden geschrieben und entworfen. Er wies die Schauspieler auch in ihre Rolle ein und überwachte die Proben. Ein Besuch bei einer Probe in dieser Woche zeigte, dass alle Teilnehmer sehr viel Zeit und Engagement eingebracht haben.