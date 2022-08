Simons-Preis in Neuss : Engagement gegen Rassismus auszeichnen

Simons-Preis in Neuss

Die Ölmühle N. Simons Söhne am Hafenbecken I gehört Ende des 19. Jahrhunderts dem jüdische Unternehmer-Ehepaar Sibilla und Nathan Simons. Sie riefen zu ihrer Goldhochzeit eine Stiftung ins Leben und wurden deshalb als Namenspaten für den Simons-Preis ausgesucht. Foto: Stefan Rohbacher/Rheinisches Bildarchiv Köln

Neuss Erstmals lobt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit den Simons-Preis aus, der am 24. Oktober verliehen werden soll. Was steckt dahinter?

Vor 20 Jahren wurde in Neuss die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit gegründet und damit der interkonfessionelle Dialog auf eine neue Ebene gehoben. Den zweiten runden Geburtstag feiert der Verein unter dem Vorsitz von Dorothea Gravemann nicht nur mit einer Veranstaltung, zu der am Montag, 12. September, der jüdische Publizist Rafael Seligmann erwartet wird, sondern möchte selbst zum Anstifter werden, wie es Vorstandsmitglied Jens Metzdorf formuliert. Erstmals lobt die Gesellschaft daher den mit 1000 Euro dotierten Simons-Preis aus, der am Montag, 24. Oktober, verliehen werden soll.