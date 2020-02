Hochstraße in Sonsbeck : SPD sorgt sich um Feinstaubbelastung

An der Hochstraße in Sonsbeck soll die Feinstaubbelastung gemessen werden, um die Risiken für die Bevölkerung zu beurteilen, fordert die SPD. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Sonsbeck Die Sozialdemokraten fordern Messungen an der viel befahrenen Hochstraße in Sonsbeck. Die Verwaltung sieht dafür jedoch keinen Grund.

Die Belastung der Menschen durch Die SPD-Fraktion im Sonsbecker Rat will die Luftbelastung auf der Hochstraße prüfen lassen. Diese Forderung haben die Genossen in einem Antrag an den Gemeinderat untermauert. Darüber befindet der Haupt- und Verkehrsausschuss am Dienstag, 18. Februar, um 18 Uhr im Kastell. Dann steht auch der Antrag der SPD zur Debatte, den Stichweg am Willy-Lemkens-Sportpark als verkehrsberuhigte Zone auszuweisen. Beides lehnt die Verwaltung ab.