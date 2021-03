Mit Termin-Vergabe : Corona-Testzentrum in Sonsbeck gestartet

Das frühere Bauernhaus in Sonsbeck ist nun ein Corona-Testzentrum (v.l.): Bürgermeister Heiko Schmidt, Ordnungsamtsleiter Markus Janßen, Vanessa und Stefan Ripkens (Archiv). Foto: Armin Fischer ( arfi )

Sonsbeck Die Firma Ripkens hat ihr Corona-Testzentrum in Sonsbeck in Betrieb genommen. Im ehemaligen Bauernhaus an der Xantener Straße können Bürger kostenlos abklären lassen, ob sie mit dem Virus infiziert sind.

Im früheren Bauernhaus in Sonsbeck können sich Bürger kostenlos auf Corona testen lassen. Das Unternehmen Ripkens Training hat die ehemalige Gaststätte an der Xantener Straße zu einem Testzentrum umgebaut. Über ihre Internetseite vergibt sie Termine dafür. Die Firma rechnet mit einer hohen Nachfrage. „Das Bauernhaus wird in der kommenden Zeit einen erneuten Besucheransturm erleben, so wie es bestimmt früher mal gewesen ist“, schrieb sie auf ihrer Facebookseite. Für die nächsten Tage sind schon einige Zeiten vergeben.

Seit dem 8. März hat jeder Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Corona-Schnelltest pro Woche, wie das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Internetseite erklärt. Die Einzelheiten zur Bürgertestung sind in einer Verordnung geregelt. Die Kosten können die Teststellen über die Kassenärztliche Vereinigung abrechnen. Der Kreis Wesel hat eine Liste mit Ärzten, Apotheken und anderen Einrichtungen veröffentlicht, die kostenlose Corona-Tests anbieten. Demnach ist Ripkens in Sonsbeck die einzige Teststelle.

Die Gemeinde Sonsbeck hat der Firma das Gebäude dafür vermietet. Bis auf sonntags sollen sich dort täglich mehrere Hundert Menschen kostenlos testen lassen können. Damit werden die Kapazitäten ausreichen, um wöchentlich ein Viertel der Sonsbecker Bevölkerung zu bedienen, wie Stefan und Vanessa Ripkens im Vorfeld erklärten. Sollte der Andrang größer sein, können die Kapazitäten erweitert werden.

(wer)