Rathaus Büttgen : Herbstausstellung kehrt in städtische Galerie zurück

Büttgen Die städtische Galerie in Büttgen steht bald wieder für Ausstellungen zur Verfügung. So kann auch die Herbstausstellung der Kaarster Künstler wieder dort stattfinden.

Um den jährlich stattfindenden Ausstellungen einen würdigen Rahmen zu verleihen, wurde der Raum im Büttgener Rathaus mit viel Aufwand renoviert. Da allerdings seit einiger Zeit ein Corona-Testzentrum dort zu finden ist, sollte die Herbstausstellung nach Ansicht der Verwaltung in der Rathausgalerie in Kaarst stattfinden. Doch dies, so hieß es in einem Antrag der CDU für den Kulturausschuss, sei „kein akzeptabler Ersatz“ für die städtische Galerie in Büttgen. Die Christdemokraten wollten den Vorschlag unterbreiten, die Ausstellung in den Räumlichkeiten der VHS zu zeigen.

Doch noch bevor der Antrag aufgerufen wurde, erklärte Kulturdezernentin Ursula Baum, dass die Herbstausstellung wieder in die städtische Galerie in Büttgen zurückkehren wird. „Wir werden die nächste Herbstausstellung in der Galerie in Büttgen durchführen. Das einzige, was uns dazwischen kommen kann, ist die Gaskrise“, so Baum. Die Mitglieder des Kulturausschusses nahmen diese Entscheidung mit Freude zur Kenntnis. Göran Wessendorf (SPD) fragte, ob es bereits einen neuen Standort für das Testzentrum geben würde. „Ich kümmer mich drum“, so die Antwort von Bürgermeisterin Baum, für die die VHS nicht als Alternative in Frage kam. Astrid Werle (FDP) wollte wissen, ob die Testzentren, die in den Rathäusern und auf städtischen Grundstücken niedergelassen sind, Miete an die Stadt zahlen. Das wollte Ursula Baum im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung bekannt geben. Aus Ausschusskreisen wurde gegenüber unserer Redaktion allerdings erklärt, dass die Testzentren keine Miete an die Stadt zahlen. Auf Nachfrage bei der Stadt hieß es: „Für uns war es wichtig, in allen Ortsteilen fußläufig eine Test-Infrastruktur aufzubauen.“