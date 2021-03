Neue Technik : Westnetz modernisiert Xantens Stromnetz

Xanten Westnetz erneuert das Stromnetz in Xanten. Dadurch will das Unternehmen auf Schwankungen oder Ausfälle schneller reagieren können. Hintergrund ist die Energiewende und der Ausbau der erneuerbaren Energien.

Der Stromnetzbetreiber Westnetz hat eine intelligente Technik in seine Stationen und Kabelverteilerschränke in Xanten eingebaut. Wie das Unternehmen mitteilte, sei es dadurch möglich, aktuelle Daten zum Zustand des Stromnetzes über Mobilfunk in Echtzeit zu übertragen. „So kann das Netz in Echtzeit analysiert und bedarfsgerecht erweitert werden“, erklärte Westnetz in der Mitteilung. „Darüber hinaus können ungewünschte Zustände wie Stromausfälle noch schneller erkannt und behoben werden.“