Ermittlungen in Sonsbeck : Diebe klauen Wohnmobil und fahren davon

Sonsbeck Der Besitzer sah noch, wie die Diebe mit seinem Wohnmobil von seinem Grundstück in Sonsbeck wegfuhren. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe. Wer das Fahrzeug sehen sollte, soll die Ermittler sofort alarmieren.

In Sonsbeck haben Unbekannte ein Wohnmobil gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde ein Anwohner der Xanener Straße um kurz nach vier Uhr durch Lärm wach. Er habe dann beobachtet, wie Unbekannte sein weißes Wohnmobil stahlen und damit vermutlich in Richtung Kevelaerer Straße und Autobahn 47 davonfuhren. Es handelt sich um ein Modell von Fiat Dethleffs mit dem Kennzeichen: MO-HE 19. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und dass sich Zeugen melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache in Xanten unter Tel. 02801 71420 entgegen. Sollte jemand das Wohnmobil fahrend sehen, kann die Polizei über die Notrufnummer 110 in Deutschland und 112 in den Niederlanden alarmiert werden.